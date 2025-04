Onze points d'écart sur Anderlecht après trois journées de Playoffs ? "Pour le moment, on dégage de la sérénité, mais..."

Ce soir, l'Union Saint-Gilloise accueille Anderlecht pour le derby bruxellois. Sébastien Pocognoli veut voir ses hommes continuer à faire ce qu'ils ont déjà montré cette saison.

En deux matchs contre Anderlecht cette saison, l'Union Saint-Gilloise à la sauce Pocognoli n'a jamais perdu face à Anderlecht, ni même encaissé le moindre but. Grâce à son six sur six, l'équipe aborde ce nouveau derby avec moins de pression négative qu'il y a un an, quand Alexander Blessin apparaissait particulièrement tendu en conférence de presse.

Cette saison, la courbe de forme de l'Union semble aller dans l'autre sens : "On sait d’où on vient. Cette saison, on a eu des moments difficiles qui ont renforcé la cohésion du groupe. Tous les joueurs ont beaucoup joué, donc tout le monde se sent impliqué. C’est la clé", explique Sébastien Pocognoli à la RTBF.

Continuer sur la lancée des dernières semaines

Les Playoffs induisent forcément une certaine pression, mais l'Union a désormais l'habitude et ne se laissera plus paralyser : "On prépare les joueurs du mieux possible à l’entraînement pour qu’ils soient sereins le jour du match. Pour le moment, on dégage de la sérénité, mais chaque match est un nouvel examen".

Reste que les émotions prennent encore un peu plus le dessus quand l'adversaire se nomme Anderlecht : "C’est toujours un match spécial. On avait réalisé un de nos meilleurs matches face à Anderlecht en début de saison, malgré le score de 0-0. C’était encore une période de transition, mais on avait déjà bâti de bonnes bases. C’est un match à part, un match spécial pour tout le club".

Grâce à son bilan opposé à celui de son rival depuis le début des Playoffs, l'Union Saint-Gilloise a déjà fait le trou pour sécuriser sa place sur le podium. En cas de victoire ce soir, l'écart grimperait à onze points.