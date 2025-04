Un ancien du Standard pour faire la pluie et le beau temps au RWDM : "On n'a pas deux profils comme lui"

Le RWDM n'est pas parvenu à assurer sa montée contre Lommel. L'absence d'Ilyes Ziani a été surtout ressentie en première période.

En plus du partage concédé et de la dispute entre Achraf Laaziri et Soufiane Benjdida, la mauvaise nouvelle du match du weekend dernier au Patro était la carte jaune de trop pour Ilyes Ziani. Le cinquième avertissement de la saison a valu au jeune Marocain de manquer ce nouveau match pour la montée.

Arrivé du Standard l'été dernier, Ziani s'est tout de suite imposé comme un maillon clé de l'équipe. Ses prises de risque sont souvent couronnées de succès. Outre ses 7 buts et 9 assists, ses dribbles et ses passes osées dans le coeur du jeu ont créé du liant devant.

Le facteur X

Sans lui, ce n'était pas la même histoire hier soir : "C'est différent, on n'a pas un autre profil comme lui. C'est différent mais ce n'est pas une excuse. Avec ou sans lui, on a des armes. Si on perd un profil qui aime le ballon dans les pieds, on doit plus jouer dans le dos", explique Yannick Ferrera

C'est précisément ce manque de tranchant qui a un temps pénalisé les Molenbeekois : "C'est ce qu'on n'a pas assez fait. Quelles que soient les positions, je ne cible pas le remplaçant d'Ilyes. C'est pour cela qu'on n'est pas assez dangereux en première mi-temps".

Yannick Ferrera se réjouira donc de récupérer son maître à jouer pour le match au sommet de vendredi prochain à Zulte Waregem. Le RWDM devra s'y imposer pour assurer sa remontée en D1A. Au match aller, les Molenbeekois s'étaient imposés 2-1, notamment grâce à un but de Ziani.