Main ou pas de Loïs Openda ? Le passeur malheureux des Diables réagit au (deuxième) but annulé

De telles scènes d'euphorie... pour rien au final : la passe décisive de Loïs Openda sur le second but annulé de Lukaku était entachée d'une faute de main. Légère ? Peut-être, mais l'attaquant du RB Leipzig a réagi.

La zone mixte de Francfort est également appelée "flash interview zone", et on comprend pourquoi : aucun Diable Rouge n'a été laissé au micro de la presse plus de 2 minutes enregistreur en main après la défaite face à la Slovaquie.

Mais on peut tout de même souligner la venue de Loïs Openda à l'interview, malgré ce qui est certainement une grande déception pour lui. Il pensait en effet enfin avoir été décisif sous Domenico Tedesco... mais a vu son assist être invalidé, ayant embarqué le ballon de la main.

"Quand on voit les images, il faut être honnête, je la touche bel et bien de la main, même si je ne m'en pas compte dans le feu de l'action", concède Openda avec un petit sourire résigné. "J'étais si heureux d'avoir enfin donné mon premier assist".

Le buteur du RB Leipzig est un peu déséquilibré, lors de son duel, par son opposant direct... mais il n'en fait pas des tonnes. "Ce n'est pas volontaire, le défenseur adverse essaie de me déstabiliser et je la touche sans le vouloir, mais c'est comme ça", conclut Openda.

Son entrée aura amené de la fraîcheur et on sentait tout le groupe très heureux de le voir enfin être décisif sous Tedesco, mais Openda espère que ce sera pour la prochaine fois. "Je suis monté avec pour consigne d'amener de la vitesse et je crois que je l'ai bien fait. On s'est créé des occasions, maintenant il faudra les mettre au fond".