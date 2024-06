Qui pour remplacer Igor Thiago au Club de Bruges ? Une piste activée...en Serie A

Le Club de Bruges a vendu Igor Thiago pour 37 millions d'euros à Brentford. Les Blauw en Zwart vont devoir remplacer l'attaquant brésilien.

Recruté l'été dernier pour 11 millions d'euros en provenance de Ludogorets, Igor Thiago était un (presque) illustre inconnu en Belgique. Il s'était cependant mis en évidence en Conference League face à Anderlecht.

Ses débuts ont été assez compliqués. Maladroit devant le but, Thiago a éprouvé des difficultés à marquer et à s'acclimater au football belge.

Mais quelques mois plus tard, la machine s'est enclenchée, marquant but sur but. Des prestations qui ont attiré les regards de la Premier League et de Brentford, qui a décidé de le recruter pour la coquette somme de 37 millions d'euros.

Malgré un nouveau creux en seconde partie de saison, Thiago a terminé l'exercice 2023-2024 avec 29 buts et 6 assists. Un sacré apport, que le Club de Bruges va devoir remplacer cet été.

Selon les informations de Gianluca DiMarzio, le Club de Bruges aurait soumis une offre au Genoa pour Güven Yalcin. L'attaquant international turc de 25 ans sort d'une saison en prêt au Fatih Karagumruk avec 9 buts et 5 assists. Il est évalué à 1,7 millions d'euros par Transfermarkt.