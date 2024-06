Vincent Kompany veut frapper un grand coup au Bayern et piste une superstar internationale !

Depuis l'annonce de son arrivée au Bayern de Munich, Vincent Kompany n'a pas chômé. Le tacticien belge veut avoir une équipe compétitive à sa disposition.

Kompany, qui travaillera en collaboration avec sa direction sportive, a déjà ciblé plusieurs joueurs de renom ces derniers jours.

Notamment, le milieu de terrain portugais Joao Palhinha, qui devrait arriver en provenance du club anglais de Fulham. Le Bayern avait également tenté le coup Joshua Zirkzee, mais il va s'engager à l'AC Milan.

Un autre grand nom a été cité au Bayern : Federico Chiesa. L'ailier italien de la Juventus est sous contrat jusqu'en 2025 et discute en vue d'une prolongation.

Son avenir est cependant incertain, et plusieurs équipes seraient intéressées. Selon Sky Sports, le Bayern serait prêt à tenter le coup. L'Italien de 26 ans devrait coûter entre 30 et 40 millions d'euros.

🚨🔴 🆕 News Federico #Chiesa | He’s also on the shortlist of FC Bayern!



Juventus, open to extend his contract beyond 2025. But the 26 y/o winger is focused on the Euros now. Decision after the tournament.



Understand: a transfer is possible in the summer as he has many… pic.twitter.com/gmFRaVC8R2