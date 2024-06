OFFICIEL : l'Antwerp devance le Club de Bruges et enregistre une nouvelle arrivée

Auteur d'une saison décevante, l'Antwerp va vivre un mercato estival agité. Les Anversois viennent d'enregistrer une deuxième arrivée.

L'Antwerp va devoir se renouveler après une saison 2023-2024 en dents de scie. Sur le banc, le coach Mark Van Bommel a été remplacé par Jonas De Roeck.

Le Great Old va perdre pluisieurs joueurs. De Laet partira à la retraite, tandis que les prêts de Wijndal, Ejuke et Coulibaly ne seront pas prolongés. Matazo et Kerk étaient également prêtés. En outre, Pierre Dwomoh est également sur le départ.

L'Antwerp a déjà officialisé l'arrivée de Tjaronn Chery. Le milieu offensif surinamien a été recruté dans le cadre d'un transfert libre.

Ce mercredi, l'Antwerp sait qu'Ayrton Costa sera sa deuxième recrue estivale. Son club de l'Independiente a confirmé le transfert.

Ayrton Costa, 24 ans, est un arrière gauche argentin. L'Antwerp va payer 2,5 millions pour le joueur, qui était également sur les tablettes du Club de Bruges.