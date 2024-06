🎥 Les supporters écossais assurent le show dans les rues allemandes !

Niveau ambiance, cet Euro allemand est jusqu'à présent couronné de succès.

A bientôt une semaine pile du début de la compétiton, on peut dire que l'ambiance de l'Euro est au beau fixe.

On a pu vivre ou découvrir de très belles scènes entre supporters, même si l'Ecosse semble sortir du lot comme souvent. Alors que son équipe nationale peine à briller sur le terrain en terme de résultats, ses supporters, eux, ne déçoivent pas et savent comment mettre l'ambiance et apporter la bonne humeur.

Que ce soit dans les gradins ou en ville, les kilts de la "Tartan Army" font fureur (les supporters étaient estimés à 200 000 à Munich pour le match d'ouverture) le tout sans incident.

Hier à Cologne aussi la "légion" écossaise a maintenu son niveau d'ambiance, en témoigne cet homme au balcon de son appartement qui a été acclamé par les Ecossais présents et a offert les quelques bierres qu'il avait.