Nouveau cycle sous la houlette d'un nouveau coach pour le Racing Genk

La préparation se poursuit pour nos clubs de l'élite en vue de la nouvelle saison de JPL. Pour Genk, il y aura beaucoup de travail pour le club qui débute un nouveau cycle.

Après une saison décevante, Genk espère prendre un nouveau départ sous les ordres de Thorsten Fink. Ce dernier apporte avec lui du sang neuf au sein de son staff et sur la pelouse, le club donnera leur chance à plusieurs jeunes lors de cette préparation qui débutera ce dimanche.

Ainsi, lors de la première séance d'entraînement, les supporters et journalistes présents pourront voir plusieurs jeunes talents locaux : Josué Kongolo (18 ans), Brad Manguelle (16 ans), Thomas Claes (20 ans), Kos Karetsas (16 ans) et Noah Adedeji-Sternberg (19 ans) déjà promus dans le noyau A.

Le Racing annonce également que six autres talents de Jong Genk pourront faire leurs preuves auprès de Thorsten Fink au cours des premières semaines de préparation. Il s'agit de Christian Akpan (19), Alfred Caicedo (19) et Yumeki Yoshinaga (18), Juwensley Onstein (16), Wilson Da Costa (17) et Naoki Kumata (19).