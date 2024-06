📷 Après les larmes, les sourires des De Bruyne

Nos supporters, les Diables et leurs familles étaient tout sourire au coup de sifflet final après la victoire importante face à la Roumanie.

Leader sur le terrain, Kevin De Bruyne est, comme beaucoup, également un père de famille.

Après le match perdu contre la Slovaquie, on a pu voir des images du capitaine consolant ses enfants. Hier soir, la victoire contre la Roumanie a eu un bien meilleur effet sur les enfants De Bruyne.

En effet, on a pu à nouveau voir ses fils Mason Milian et Rome et sa fille Suri dans les bras de leur capitaine de père. Cette fois, il n'y avait pas de larmes à essuyer mais des visages souriants. Un de ses fils a même reçu le trophée d'homme du match de son père.