Ca se précise : Denis Odoi devrait signer dans un nouveau club de Jupiler Pro League !

Denis Odoi arrive en fin de contrat au Club de Bruges et n'y prolongera pas. Il est donc libre, et malgré son âge, il devrait rebondir facilement.

Denis Odoi (36 ans) a disputé 39 matchs cette saison, s'imposant comme un élément important du Club de Bruges dans une nouvelle course au titre remportée au finish. Mais le polyvalent vétéran arrivait en fin de contrat, et cette fois, il ne prolongera pas.

En effet, selon le Nieuwsblad, l'écart entre les attentes d'Odoi et l'offre du FC Bruges aurait été trop conséquent. L'ex-Diable Rouge (une cap) et désormais international ghanéen va donc quitter librement le Jan Breydel.

Et malgré son âge, il reste très convoité. Toujours selon le Nieuwsblad, ce serait en effet l'Antwerp qui devrait tirer les marrons du feu et aller chercher Denis Odoi. Le vestiaire dirigé par Jonas De Roeck la semaine prochaine devrait en effet être très jeune, et l'expérience du Ghanéen serait donc cruciale.

Des discussions vont être entamées concernant le salaire du joueur, mais l'absence de montant de transfert devrait permettre de trouver un accord, estime la presse néerlandophone.