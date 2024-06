Koen Casteels aura un ancien capitaine du Real Madrid pour renforcer sa défense en Arabie Saoudite

Koen Casteels a rejoint officiellement Al-Qadsiah, promu en Arabie Saoudite. Une équipe qui va désormais vouloir se renforcer, et un nom assez ronflant devrait débarquer.

La signature de Koen Casteels en Arabie Saoudite a surpris d'autant plus que le n°1 des Diables Rouges n'a pas signé pour un cador de Saudi Pro League mais pour un promu : Al-Qadsiah.

Il ne sera pas le seul renfort de son club : un défenseur central, qui devra donc lui faciliter la tâche, va débarquer.

Et pas n'importe lequel : d'après Fabrizio Romano, Nacho Fernandez (34 ans) devrait rejoindre l'Arabie Saoudite. Initialement, on en parlait à Al-Ittihad, club bien plus en vue du championnat, mais c'est finalement chez le promu que Fernandez, ancien capitaine du Real Madrid, devrait signer pour deux saisons.

Nacho Fernandez devrait toucher 10 millions d'euros nets et arrive librement, étant en fin de saison au Real Madrid. Formé à la Castilla, le défenseur central a encore joué 46 matchs la saison passée pour les Merengue.

Ironiquement, Nacho Fernandez va donc passer de Thibaut Courtois... à Koen Casteels. Il pourra, lui aussi, comparer les styles et le niveau des deux gardiens belges.