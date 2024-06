Tedesco a le triomphe modeste et pointe un problème : "C'est vraiment dommage"

Il a pris sa revanche, probablement d'abord vis-à-vis de lui-même : après s'être planté sur quasi-toute la ligne face à la Slovaquie, Domenico Tedesco a rectifié le tir contre la Roumanie. Les Belges l'ont emporté 2 buts à 0, mais pas de triomphalisme.

Domenico Tedesco n'est pas du genre à s'emballer. Après la défaite face à la Slovaquie, il avait immédiatement surpris en assurant que le match n'était pas si mauvais, et qu'il n'avait manqué que les buts. Pas question de se contredire ce samedi après la victoire convaincante face à la Roumanie.

"La principale différence, c'est qu'on a marqué deux buts. Contre la Slovaquie, nous nous retrouvons rapidement menés et ne sommes pas parvenus à revenir dans le match", entame Tedesco en conférence de presse.

"Maintenant, bien sûr, je préfère aujourd'hui à lundi passé. Et ce n'est pas seulement parce que nous gagnons", reconnaît-il ensuite. "Le système a changé ? Pas forcément. Tielemans n'était pas en théorie plus haut que Mangala mais la Roumanie a laissé plus d'espaces, la structure a donc changé un peu".

Les Diables manquent d'efficacité

Mais Domenico Tedesco sait qu'il y a un problème : la Belgique aurait très clairement dû tuer le match pour éviter de trembler par moments. "Oui, nous aurions dû marquer plus, nous en sommes conscients. Déjà contre la Slovaquie. Maintenant, nous en avons marqué deux et cela nous enlèvera un peu de pression", estime le sélectionneur.

"Mais c'était possible d'en marquer 4 ou 5 ce soir. C'est vraiment dommage d'avoir besoin de tant d'occasions", regrette Tedesco. "Même si ça se joue parfois à un détail - un millimètre hors-jeu, une main légère, le gardien qui a été brillant aujourd'hui, un dégagement sur la ligne".

Romelu Lukaku aura été le plus frustré durant ces deux rencontres, même si Kevin De Bruyne, au moment d'évoquer le sujet, relativisera : "Il a marqué ces trois buts. Je sais que ça n'a l'air de rien, mais en soi, il a mis le ballon au fond. Je ne le sens pas frustré du tout", concluait le capitaine. L'Ukraine devra se méfier : ça finira par tomber...