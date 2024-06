Egalité de points, de différence de buts...et de cartes jaunes : le critère jamais vu pour sauver le Danemark

Les matchs de ce soir ont été avares en buts. Mais pas en suspense.

Un peu plus tôt dans la soirée, l'Autriche avait fait basculer la situation dans le dernier quart d'heure pour passer in extremis devant la France et les Pays-Bas. Ce n'était finalement rien comparé aux écarts inexistants qui ont animé le groupe C.

Il y a pourtant eu moins de spectacle : pas le moindre but à se mettre sous la dent, que ce soit entre l'Angleterre et la Slovénie ou entre le Danemark et la Serbie.

Anglais et Danois ont tous deux dominé de leur côté, sans parvenir à faire la différence. Le Danemark a tout de même particulièrement souffert en fin de match.

Sortez les calculettes

Au-delà des derniers assauts serbes, c'est le duel à distance avec la Slovénie pour la deuxième place qui a donné des cheveux gris à tous les supporters. Les deux nations arrivaient au bout du temps règlementaire avec le même nombre de points, la même différence de buts et le même nombre de buts marqués.

La confrontation directe ? Elle avait débouché sur un partage. Les cartes jaunes ? Même ce rarisssime dernier critère n'a pas réussi à départager les deux équipes, de quoi donner des fins de matchs très tendues.

Mais alors qu'a bien pu utiliser l'UEFA pour différencier le deuxième du troisième derrière l'Angleterre ? Il a fallu remonter...au classement de la phase qualificative. Un petit drame pour la Slovénie, qui avait collecté le même nombre de points mais fini une place derrière.