Koen Casteels, destiné à redevenir très vite numéro 2 des Diables ? "Dès que Courtois va revenir..."

Koen Casteels a reçu bien des éloges après ses deux premiers matchs à l'Euro. Erwin Lemmens, ancien entraîneur des gardiens des Diables Rouges, a travaillé pendant des années avec lui et le connaît très bien. Il regrette que le gardien âgé de 32 ans n'ait jamais signé en Premier League.

Koen Casteels est resté à Wolfsbourg et a laissé passer le train à plusieurs reprises. "Quand vous êtes dans vos meilleures années, vous devez oser faire le pas vers une compétition plus intéressante", considère Lemmens dans HUMO.

"Il a eu ces opportunités : il y a environ trois ans, il a commencé à parler d'un transfert lui-même, et il y avait des rumeurs persistantes d'un transfert au Bayern Munich. Cela ne s'est pas concrétisé."

Il y avait aussi de l'intérêt en Angleterre. "Je lui ai dit de saisir cette opportunité. Mais Koen est comme il est : sa réaction était très mesurée. Un garçon poli, une bonne éducation, mais attaché à sa zone de confort."

Lemmens se demande également si Casteels aime toujours vraiment être dans le monde du football. "Koen aime beaucoup jouer au football, mais c'est son travail. Le jour où ça se termine, ça aura vraiment été assez. Selon moi, c'est aussi ça qui explique son choix pour l'Arabie Saoudite. Il va bien gagner sa vie pendant encore quelques années, et cela ne me surprendrait pas s'il dit ensuite 'Maintenant, je n'en ai plus besoin'."

Autrement, il aurait fait le saut en Premier League. Lemmens pense aussi que son statut de numéro 1 chez les Diables Rouges ne durera pas longtemps. "Il n'y a pas de discussion à ce sujet, n'est-ce pas ? Pourquoi le cacher ? Tout le monde le sait. Koen peut jouer un tournoi mondial selon moi, je lui souhaite sincèrement. Mais dès que c'est terminé, il ira en Arabie Saoudite, tandis que Thibaut restera au meilleur club du monde. Ça en dit long."