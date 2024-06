L'Autriche créé la surprise dans le groupe de la France et des Pays-Bas, la Belgique pourrait retrouver les Bleus en huitièmes

L'Autriche termine première du groupe groupe D. Elle finit devant la France et les Pays-Bas.

Déjà qualifiée sans avoir elle-même inscrit le moindre but (la victoire face aux Autrichiens découlait d'un auto-but), la France attendait de briller offensivement dans cet Euro. Cela n'aura pas été faute d'essayer : les troupes de Didier Deschamps ont rapidement pris l'initiative face à la Pologne, mais sans parvenir à trouver la faille face au mur polonais.

Un scénario qui plaçait virtuellement la France à la deuxième place du groupe. Car dans l'autre match, l'Autriche créait la surprise face aux Pays-Bas sur un auto-but de Donyell Malen.

Les Bleus ont malgré tout trouvé l'ouverture grâce à un penalty provoqué en début de deuxième mi-temps et converti par Kylian Mbappé. Dans le même temps, les Pays-Bas se rebiffaient et égalisaient...pour finalement encaisser le 1-2 quelques minutes plus tard. Dans un match à rebondissement, les Oranje sont tout de même parvenus à égaliser via Wout Weghorst dans le dernier quart d'heure.

Les Pays-Bas troisièmes

Mais la première place de la France ne tenait qu'à un fil : déjà éliminée, la Pologne jouait son rôle d'arbitre jusqu'au bout en égalisant elle aussi sur penalty grâce à Robert Lewandowski. Le jeu des vases communicants s'emballait de plus belle : le but du 2-3 de l'Autriche tombait en même temps dans l'autre rencontre.

Battus par la France lors du premier match, les Autrichiens renversent la situation pour terminer premiers du groupe devant les Bleus et les Pays-Bas. Nos voisins néerlandais tomberont donc sur du lourd en huitième de finale. La France défiera quant à elle le deuxième du groupe E...le groupe de la Belgique.