C'est la reprise à Anderlecht avec un premier match amical... face à Eden Hazard !

Ce mercredi, le RSC Anderlecht va disputer le premier match amical de sa présaison. Ce sera face à Tubize-Braine, et surtout face à un certain... Eden Hazard.

Le Sporting d'Anderlecht a retrouvé les chemins d'entraînement ces derniers jours, et on a vu sur les réseaux sociaux les visages souriants des Mauve & Blanc ne disputant pas l'Euro 2024 en ce moment : Yari Verschaeren, Majeed Ashimeru, Luis Vazquez, Théo Leoni ou encore Mario Stroeykens sont de retour aux affaires.

Ce mercredi, c'est jour de match, et pas seulement pour les Diables Rouges. À 14h30, les Mauves disputeront leur premier amical de présaison, un galop d'essai face à Tubize-Braine au Stade Leburton. On s'attend à un stade comble, et pas seulement pour voir le RSCA.

En effet, un certain... Eden Hazard sera sur la feuille de match côté tubizois. Non, le Brainois n'a pas décidé de reprendre sa carrière, mais disputera bien ce match sous les couleurs de son club formateur et aux côtés de son frère Ethan, "pour le fun".

La rencontre sera à suivre sur Mauve TV, la plate-forme de streaming officielle du RSCA, comme tous les autres matchs amicaux de présaison.