Les Diables sifflés par leurs supporters, Tedesco réagit : "Les joueurs ne peuvent pas comprendre ça"

Les supporters ont hué les Diables, ce qui n'a pas plu à Kevin De Bruyne. Le capitaine a sommé ses coéquipiers de faire demi-tour et de ne pas saluer le douzième homme. Domenico Tedesco a réagit à cet incident.

Oui, vous lisez bien. Domenico Tedesco était satisfait de la performance des Diables face à l'Ukraine, ce mercredi soir (même s'il a poussé un coup de gueule inhabituel). Par contre, il a été choqué par la réaction des supporters. "Nous sommes surpris, car c'était très important de nous qualifier."

"Si les supporters sifflent, il faut l'accepter. Beaucoup de joueurs ne peuvent pas comprendre ça. Nous sommes qualifiés et c'est la chose la plus importante pour le moment" lançait les Germano-italien en conférence de presse, quelques minutes après le coup de sifflet final.

Selon le sélectionneur, le premier match perdu par les Diables contre la Slovaquie n'a pas permis de vivre une phase de poules sereine. "Nous n'avions plus le droit à l'erreur. Nous avons joué de manière fantastique contre la Roumanie et tout le monde était satisfait."

Le gain de temps en fin de match ? La Belgique n'avait... pas le choix !

Domenico Tedesco a souligné qu'il s'agissait d'une situation difficile, car ses joueurs n'étaient pas autorisés à encaisser un but, probablement synonyme d'élimination. Et le sélectionneur savait que la rencontre entre la Roumanie et la Slovaquie se conclurait sur un partage.

"Nous savions que ce serait 0-0, 1-1 ou 2-2. Nous n'avions pas le droit d'échouer, mais nous avons tout de même joué pour essayer de gagner. Les joueurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Et pendant le match, on ne peut pas dire que les changements aient été défensifs. C'était plutôt du poste pour poste."

"On avait mis la barre très haut après nos performances lors des deux premiers matchs, il y avait donc des attentes. L'Ukraine jouait à cinq derrière et s'ils marquaient, on savait qu'on serait éliminé. On ne pouvait plus prendre de risque dans les dernières minutes.", a ajouté Tedesco, avant de conclure. "C'était un groupe plus difficile que certains ne le pensent."