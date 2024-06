Pilier sous Edward Still, pilier sous Mazzu, pilier sous De Mil : une prolongation attendue à Charleroi

Daan Heymans a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Une bonne nouvelle pour Rik De Mil, qui voit un de ses cadres s'inscrire dans la durée.

Il ne sera jamais le joueur le plus spectaculaire, ni le nom le plus cité parmi les supporters. Mais avec son intelligence de jeu, son sens de l'infiltration et son travail défensif irréprochable, Daan Heymans est ce genre de joueur aux courses gratuites particulièrement apprécié par les entraîneurs.

C'est pour cette raison qu'Edward Still a voulu le rapatrier de Venise il y a deux ans, c'est également pour cela qu'il n'est plus sorti de l'équipe depuis lors, que ce soit sous les ordres de Felice Mazzu ou de Rik De Mil.

Daan Heymans deux ans de plus à Charleroi

Dans les Relegations Playoffs, Heymans a ainsi été d'une importance cruciale, ne manquant pas la moindre minute, pour marquer deux buts et délivrer un assist au passage.

Arrivant en fin de contrat au Mambourg, l'ancien de Waasland Beveren est parvenu à un accord avec la direction zébrée pour continuer l'aventure.

Le Sporting a ainsi annoncé sa prolongation de contrat jusqu'en juin 2026.