Un Diable Rouge a encore montré sa classe en conférence de presse d'avant-match

À la veille d'Ukraine-Belgique, Amadou Onana était présent en conférence de presse. Il a encore brillé par son aisance, sur plusieurs sujets.

Dès l'entame de sa conférence de presse, Amadou Onana avait mis les rieurs de son côté en lançant un "Pas de question ? Merci, au revoir" alors que la presse hésitait à se lancer. De quoi briser la glace, avant une conférence donnée de manière fluide dans trois langues différentes - français, anglais et même... allemand, répondant à une question sur son passé à Hanovre et Hambourg.

À la première question, sur le sujet de la "panne" de Lukaku et d'une éventuelle frustration, immédiatement, des mots plein de classe : "Sans les buts de Romelu en qualifications, nous ne serions pas ici", a rappelé Amadou Onana.

Et bien sûr, mêmes mots positifs au moment d'évoquer Tielemans et Mangala, "deux joueurs de classe mondiale auxquels je ne dois pas m'adapter" (lire ici), ou sur la fameuse génération dorée qu'il n'a pas connue en tant que joueur mais bien en tant que petit garçon amoureux de football.

"Bien sûr qu'ils méritent le qualificatif de Génération dorée. Je vis un rêve en ce moment : les gars avec qui je joue, je les ai regardés jouer en étant enfant. Jan, Romelu, Kevin, je les ai admirés en grandissant. Ils ont réalisé de grandes choses", déclare Onana.

Enfin, le médian d'Everton n'a pas pu échapper à une question au sujet de la guerre en Ukraine et de ce qui passait par la tête quand on affrontait un pays en guerre. "Est-ce qu'on éprouve de la compassion ? Oui, bien sûr. Chaque vie perdue est un désastre pour l'humanité. Je n'aime pas l'injustice, où qu'elle soit. Mais je suis là pour jouer au football et décrocher ma qualification pour le prochain tour", conclut Amadou Onana.

Un sans-faute et sans dérapage, donc, comme souvent avec Onana en conférence de presse. Le futur capitaine de l'équipe nationale, c'est probablement lui...