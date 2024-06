Une formation de JPL blinde un de ses grands talents et international belge

Le club lance un signal fort et clair au reste de ses jeunes, et affiche clairement ses intentions.

OHL a participé aux Play-Offs européens et vise à long terme une place parmi les "grands" du championnat la saison prochaine. Pour cela, le club travail et dépense au niveau des jeunes afin de se bâtir un avenir solide.

Le club vient ainsi d'officialiser la signature Christ Souanga, un jeune produit de son académie. Du haut de ses 17 ans, le défenseur a signé un contrat pro qui court jusqu'en 2027. Souanga est également un jeune international belge.

Ce dernier avait fait ses débuts au plus haut niveau contre le Standard la saison écoulée : "J'ai travaillé dur pour en arriver là. J'espère pouvoir progresser dans l'équipe la saison prochaine et obtenir autant de temps de jeu que possible", peut-on lire sur le site d'OHL.