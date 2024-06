Des tensions en Belgique ? Pas mieux chez les Bleus : il y a de la friture sur la ligne dans le groupe de Deschamps

Lundi, les Diables Rouges affronteront la France en huitième de finale de l'Euro. Les deux sélections ne sont pas au meilleur de leur forme.

En 2018, le duel entre Belge et Français en demi-finale de la Coupe du Monde avait suscité beaucoup d'enthousiasme de part et d'autres de la frontière. Aujourd'hui, la dynamique semble différente.

Les deux équipes se traînent dans cet Euro : un but en phase de groupe pour la France (sur penalty, l'autre ayant été marqué contre son camp par l'Autriche), deux pour la Belgique. Les Bleus et les Diables Rouges ont terminé deuxièmes de leur groupe, respectivement devancés par l'Autriche et la Roumanie.

Même la sacro-sainte unité du groupe a du plomb dans l'aile chez nos voisins. L'Equipe rapporte ainsi de vives tensions entre Didier Deschamps et Olivier Giroud.

Olivier Giroud encore réserviste face aux Diables Rouges ?

A 37 ans, l'attaquant de l'AC Milan (en partance pour la MLS) a perdu sa place de titulaire. Il vivrait très mal la situation estimant publiquement qu'il a plus à apporter à l'équipe que ces montées en fin de match. Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus aurait ainsi mal réagi en apprenant sa non-titularisation face aux Pays-Bas par son absence de la réunion résevée aux joueurs du onze de base.

Deschamps aurait recadré son joueur, lui reprochant un manque d'engagement et des capacités insuffisantes pour réellement apporter un plus. Ambiance ambiance avant d'aborder la phase à élimination directe.