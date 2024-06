OFFICIEL : Alexander Blessin quitte l'Union Saint-Gilloise !

Arrivé l'été dernier à l'Union Saint-Gilloise, Alexander Blessin a réalisé une saison pleine, remportant la Coupe de Belgique et terminant à la 2e place en championnat.

Malgré sa volonté affirmée de vouloir rester à l'Union, la donne a changé dernièrement. Sa situation familiale a beaucoup joué sur son désir de finalement retourner en Allemagne.

C'est alors que l'offre du club de Sankt Pauli, promu en Bundesliga, a paru presque impossible à refuser.

Cela est donc désormais offciel : Alexander Blessin quitte l'Union et la Belgique. L'Union et Sankt Pauli ont communiqué à ce sujet ce jeudi.

"Le FC St. Pauli a un nouvel entraîneur en chef. Alexander Blessin quitte l'Union Saint-Gilloise, vainqueur de la Coupe de Belgique et vice-champion, pour rejoindre le club de Hambourg, promu en Bundesliga. Les clubs ont convenu de ne pas divulguer les modalités du transfert", a écrit le club allemand.

Danke, Alexander! 💛💙



Our coach Alexander Blessin goes to German side @fcstpauli. pic.twitter.com/nvOxCchbJE