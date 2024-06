Youri Tielemans n'était pas content de la décision de Tedesco : "Fâché est peut-être un grand mot, mais..."

Youri Tielemans a reçu beaucoup de louanges pour son match contre la Roumanie. Mais contre l'Ukraine, même lui n'a pas pu sauver le navire. Le fait qu'il ait été remplacé tôt a encore accentué sa frustration.

Premièrement, Youri Tielemans, comme les autres Diables, s'est exprimé sur les huées des supporters en fin de match. "C'est un moment très triste évidemment. Quand on va vers eux, on s'attend à ce qu'ils soutiennent et encouragent l'équipe"

"Le fait que nous soyons sifflés après être passés, nous ne comprenons pas vraiment. Très triste, parce que nous sommes, en fait, très sereins et calmes au sein du groupe. Et nous abordons le prochain match contre la France de la même manière."

Tielemans, comme les autres Diables, n'a donc pas compris. "On ne demande pas mieux que de gagner chaque match 3 ou 4-0. Mais cela n'arrive plus dans le football moderne, à ce niveau. Il y a toujours des favoris dans chaque groupe, mais tout le monde a aussi souffert. Nous aussi avons souffert à certains moments, mais nous sommes passés."

L'Ukraine était aussi une bonne équipe. "Cette Ukraine nous a causé des problèmes. Ils ont changé leur système et nous devrons travailler là-dessus, cette semaine. Nous n'avons pas pu mettre la même intensité dans le match que contre la Roumanie et nous n'avons pas gagné. Ce n'était pas facile."

Et pour Tielemans, le fait d'être remplacé par Orel Mangala à l'heure de jeu n'a rien arrangé. "En colère ? Hmm, je n'étais pas vraiment en colère, c'est peut-être un grand mot. J'aurais aimé rester sur le terrain. Une explication ? Non, je ne l'ai pas encore reçue."