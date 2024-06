"La plupart des joueurs pensaient faire la même chose" : le geste de Kevin De Bruyne vis-à-vis des supporters n'est pas un caprice du capitaine

L'attitude des Diables Rouges a fait couler beaucoup d'encore à l'issue du triste match nul face à l'Ukraine. Timothy Castagne s'est exprimé sur le sujet.

Dans la tempête, ce sont les plus grands arbres qui prennent le plus le vent. En tant que capitaine, Kevin De Bruyne n'a pas été épargné par les critiques après avoir demandé à ses coéquipiers de rentrer directement au vestiaire après le match contre l'Ukraine, et de ne pas aller saluer les supporters belges.

"On avait tous la même idée. C’est parce que Kevin est capitaine et qu’il l’a décidé, mais la plupart des joueurs pensaient faire la même chose" assume Timothy Castagne.

Les Diables soutiennent leur capitaine

Le défenseur de Fulham veut désormais se focaliser sur le match face aux Bleus : "Je ne pense pas que ce sera un déclic, gagner contre la France en serait un. Aujourd’hui, on ne pense même plus à cet événement".

Les Diables veulent en tout cas parler d'une seule voix et renouer avec leur public : "Ça peut souder plus le groupe, en se disant qu’on est ensemble, c’est nous contre le reste. Comme je l’ai dit, si lundi ils foutent le bordel dans le stade pour nous, ça nous aidera aussi".

Foutre le bordel sur le terrain face à l'Equipe de France pourrait également aider tout le monde à se réconcilier.