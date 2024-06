Le banc de l'Equipe de France plus cher...que le onze des Diables Rouges : les chiffes d'un duel déséquilibré sur papier

En 2018, cela s'était joué à rien entre la France et la Belgique. Cette fois, le duel s'annonce plus déséquilibré...du moins sur papier.

Les millions et les valeurs marchandes des joueurs ne font pas tout. Ce serait oublier la glorieuse incertitude du sport. On se souvient notamment de la célèbre citation de Johan Cruijff, qui avait déclaré : "Je n'ai jamais vu un portefeuille marqué un but".

Mais ces valeurs sont tout de même des indicateurs. Et dans le cas du match entre la France et la Belgique, elles donnent nos voisins largement favoris.

Het Laatste Nieuws s'est amusé à comptabiliser la valeur marchande du dernier onze de base belge aligné face à l'Ukraine : l'équipe alignée vaudrait 319,5 millions d'euros selon Transfermarkt.

La France, un incroyable réservoir de talents

Du côté des Bleus, le onze déployé contre la Pologne grimpe à 702 millions, plus du double. Mais ce n'est pas tout : même les 14 réservistes français sont estimés plus cher que le onze belge (562 millions, une valeur qui reste supérieure à celle de nos titulaires en ramenant la moyenne à 11 joueurs).

Lundi, il faudra donc un supplément d'âme pour rendre invisibles ces différences supposées sur le terrain. Après tout, la France n'a pas encore performé comme une équipe à 700 millions dans cet Euro.