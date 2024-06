🎥 Thomas Delaney piégé comme Romelu Lukaku : un nouvel hors-jeu polémique lors d'Allemagne-Danemark

Le Danemark était certainement très frustré après sa défaite ce samedi face au pays-hôte (2-0). Les hommes de Kasper Hjulmand ont en effet mis en grosse difficulté l'Allemagne, jusqu'à ouvrir le score en début de seconde période via Joachim Andersen.

Mais le but a finalement été refusé pour un hors-jeu signalé par la VAR. Le type de hors-jeu qui a déjà fait polémique dans cet Euro : dévoilé par le fameux "mur virtuel", il montre que le bout du pied de Thomas Delaney plaçait l'Anderlechtois en position illicite.

Exactement comme Romelu Lukaku face à la Roumanie, donc. Une pointure de chaussure qui change l'histoire, car l'Allemagne était clairement dans les cordes face à un Danemark entreprenant.

Et le football est cruel car derrière, c'est sur une main de Joachim Andersen que l'Allemagne obtiendra un penalty, littéralement dans la minute qui suivra.

47:44: Joachim Andersen denied his first international goal due to a tight Thomas Delaney offside call in the build up.‚ĚĆ

51:44: Andersen penalised for a harsh handball with Kai Havertz scoring the resulting penalty for Germany.ūüá©ūüá™



Four crazy minutes.ūü§Į pic.twitter.com/2JhNuu9dVL