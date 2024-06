Nous alignerions ce onze face à la France : c'est dans cette zone que se décidera la victoire ou la défaite

Avec quel onze devons-nous affronter la France? C'est un exercice d'équilibre difficile, car il s'agit surtout de s'assurer que le milieu de terrain recevra le soutien nécessaire.

Il n'y a pas de doute sur la défense. Ce que Domenico Tedesco a aligné sur le terrain lors des derniers matchs est le meilleur qu'il puisse offrir. Si Thomas Meunier était complètement en forme, il entrerait en ligne de compte au back droit.

C'est surtout le milieu de terrain et l'attaque qui nécessitent une réflexion approfondie. Notre milieu de terrain risque en effet d'être dépassé. Car Deschamps joue généralement en 4-2-3-1, avec Kanté et Tchouaméni en défense. Costaud, c'est le moins qu'on puisse dire.

C'est un mur de béton devant une défense en acier avec Saliba et Upamecano. Mais aussi Rabiot, Griezmann et Dembélé qui redescendent constamment sur le milieu de terrain. Dans ces circonstances, il semble qu'Orel Mangala aux côtés d'Amadou Onana soit le meilleur choix.

Mais ils ne pourront pas le faire seuls. Ils ont besoin de l'aide de leurs ailiers pour combler les vides et se rapprocher. C'est pourquoi nous choisissons Doku et Lukebakio, les deux joueurs les plus rapides, mais aussi ceux avec les plus grands poumons.

Les deux ailiers ne pourront pas se contenter d'attaquer et devront soutenir leurs milieux de terrain en cas de perte de balle. En attaque, Lukaku reste notre préférence, surtout dans un match où l'espace sera limité. Big Rom pèsera plus lourd que Openda.

Notre onze :

Casteels

Castagne-Faes-Vertonghen-Theate

Onana-Mangala

De Bruyne

Lukebakio-Lukaku-Doku