Deux absents remarqués à l'entraînement du Standard : leur départ se précise

Le Standard a repris le chemin de l'entraînement depuis plusieurs jours déjà. Mais certains joueurs manquent encore à l'appel.

Il y a deux jours, le Standard s'est imposé 0-5 à Aubel pour son tout premier match de préparation. Les Rouches s'y étaient présentés avec un groupe largement remanié, rejoint par de nombreux jeunes du SL 16.

Au fur et à mesure des jours, Ivan Leko pourra compter sur un noyau de plus en plus complet et faire monter l'intensité.

William Balikwisha et Stipe Perica devaient ainsi faire leur retour à l'entraînement aujourd'hui. Mais ils n'étaient finalement pas présents sur le terrain.

Encore plusieurs départs à prévoir au Standard

Het Laatste Nieuws rapporte que le club les a autorisés à ne pas être présents pour continuer à négocier leur transfert.

Balikwisha est très proche de signer à Schalke 04, même si le NEC Nimègue est également cité comme candidat. Stipe Perica est quant à lui sur une voie de garage à Sclessin et entre dans la dernière année de son contrat.