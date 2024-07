La relégation vite oubliée ? Un Diable Rouge pourrait reprendre l'ascenseur dans l'autre sens pour la Premier League

Thomas Kaminski sort d'une grosse saison avec Luton. Cela lui vaudra-t-il de continuer en Premier League ?

L'été dernier, c'est presque sur la pointe des pieds que Thomas Kaminski est arrivé à Luton après trois saisons à Blackburn. Une belle récompense après son passage en Championship.

Le portier de 31 ans a vite montré qu'il avait largement le niveau pour la Premier League. Mieux, Kaminski s'est distingué comme l'une des révélations de la saison entre les perches, il a notamment été crédité du plus bel arrêt lors du dernier exercice.

Un promu retente le coup pour Kaminski

Sans lui, Luton n'aurait pas lutté jusque dans les dernières journées pour se maintenir en Premier League. Malgré ses sauvetages hebdomadaires, l'équipe a fini par être reléguée en deuxième division.

A l'image de Luton il y a un an, un promu aimerait flairer le bon coup et lui assurer de continuer l'aventure parmi l'élite anglaise. En effet, The Sun affirme qu'Ipswich, deuxième de Championship derrière Leicester, a manifesté son intérêt.

Thomas Kaminski en profitera-t-il pour regoûter à la Premier League ou accompagnera-t-il son équipe à l'échelon inférieur ?