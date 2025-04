Un simple mail pour prévenir du couperet, 200 jeunes sur le carreau : la décision d'Anderlecht qui scandalise de nombreuses familles

Le site du RSCA Heysel va fermer ses portes dès la saison prochaine. Une véritable catastrophe pour les jeunes qui y était affiliés.

Dans le monde de la formation bruxelloise, le site du RSCA Heysel est un autre outil développé par Anderlecht pour être à la pointe. Mais à l'image des bouleversements observés ces derniers mois au sein de l'Académie, le site va lui aussi pâtir de l'instabilité ambiante.

L'infrastructure accueille depuis 1988 les catégories allant de U7 à U19. Tous ces jeunes avaient un rêve en ligne de mire : voir leur progrès les emmener vers Neerpede.

Changement de philosophie ?

BX1 rapporte que les familles des quelques 200 jeunes concernés ont appris par mail la fermeture du site dès la saison prochaine. Une décision brutale annoncée sans aucune concertation qui laisse de nombreux jeunes démunis.

Purple Start Laeken va prendre le relais mais ne s'adressera plus que des catégories allant des U5 à U12. Un véritable coup de massue pour les parents des joueurs qui ont demandé à la direction anderlechtoise de revenir sur sa position ou d'au moins fournir des garanties pour les joueurs impactés.

Autour du club, il se chuchote que cette fermeture soudaine confirme le virage commercial marqué pris par Anderlecht, accusé de n'investir désormais plus que dans l'éclosion des talents les plus prometteurs, sans plus de considération pour les autres.