Felice Mazzu conforté pour la suite des Playdowns ? Une tendance se dégage mais un nouvel épisode pourrait venir semer le trouble

L'ambiance est lourde à Saint-Trond après la défaite 0-3 contre Courtrai. Felice Mazzu parviendra-t-il à maintenir le club en première division ?

Saint-Trond pensait idéalement lancer ses Playdowns en s'imposant au Beerschot lors de la première journée. Mais la défaite 0-3 contre Courtrai laisse des traces. Les Canaris ont désormais deux points de retard sur le Cercle de Bruges, qu'ils défient samedi.

En partant en stage aux Pays-Bas et en écartant Didier Lamkel Zé du groupe, Felice Mazzu a voulu créer un climat plus serein pour arracher le maintien. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'il puisse travailler dans le calme.

Le conseil d'administration s'est réuni, de quoi susciter bien des spéculations. Mais Het Belang van Limburg tempère : le quotidien écrit qu'il n'est pas question d'un départ de Mazzu, du moins à court terme. Quel intérêt le club trouverait-il à tout bouleverser en plein milieu des Playdowns ?

Pas de capitaine à l'entraînement

Felice Mazzu tente désormais de remobiliser ses troupes pour le match importantissime face au Cercle de Bruges. Mais il y avait un absent de marque à l'entraînement. Ce n'est autre que le capitaine Bruno Godeau, sacrifié à la demi-heure dimanche dernier, qui manquait à l'appel.

Des raisons familiales expliqueraient cette absence. Mais une version officieuse circule parmi les supporters et évoque d'autres motifs. Quoiqu'il en soit, l'épisode n'est pas là pour apaiser le groupe, que ce soit en matière d'unité ou avec la nouvelle absence d'un défenseur (Shogo Taniguchi est blessé depuis de longs mois, Zineddine Belaid a été écarté).