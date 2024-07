Bientôt le dénouement dans le dossier Kasper Schmeichel à Anderlecht ? Il pourrait faire son retour en Premier League

Il semble de plus en plus probable que Kasper Schmeichel quitte Anderlecht. Le gardien danois a exprimé son souhait de retourner en Premier League et suscite désormais également l'intérêt de clubs anglais.

Kasper Schmeichel a eu une bonne première saison avec Anderlecht, mais cela aurait pu être sa dernière. Il a signé un contrat d'un an avec les mauves et blancs, avec une option pour une année supplémentaire. Le contrat du gardien a depuis expiré. Anderlecht semble déjà à la recherche d'un remplaçant, ce qui signifie que Schmeichel pourrait également chercher un nouvel employeur. Kasper Schmeichel pourrait quitter Anderlecht et revenir en Premier League Le Danois a lui-même déclaré qu'il aimerait revenir en Premier League. Il y a passé presque toute sa carrière, surtout à Leicester City. Selon le site danois Bold.dk, Wolverhampton s'intéresserait à Schmeichel. Il y aurait déjà eu des contacts entre le camp de Schmeichel et le club. Sur Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 1 million d'euros. Récemment, il a été éliminé de l'Euro avec le Danemark par l'Allemagne, pays hôte.