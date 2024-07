Surprenant : une personnalité controversée intègre la direction de l'Antwerp

Steve Van den Kerkhof a été nommé administrateur externe du conseil d'administration de l'Antwerp, selon le Nieuwsblad. Il était l'ancien PDG de Plopsa, mais a dû partir après 22 ans en raison de dizaines d'accusations pour comportement inapproprié.

Depuis janvier, Steve Van den Kerkhof travaillait comme consultant pour l'Antwerp, recruté par le président Paul Gheysens pour mener un audit interne et examiner comment le club pourrait générer plus de revenus et réaliser des économies.

Son embauche à l'Antwerp a été controversée en raison de son passé chez Plopsa, où d'anciens employés l'accusaient d'insultes, d'offenses et de harcèlement.

Malgré que Van den Kerkhof ait maintenu son innocence, Studio 100 - une compagnie de production cinématographique - a décidé de le licencier après une enquête menée par l'avocate Christine Mussche.

Il n'était pas sur la liste de paie et n'était initialement pas membre du conseil d'administration. Cependant, il se promenait régulièrement dans les travées du Bosuil.

Depuis mai, Van den Kerkhof siège officiellement au conseil d'administration de l'Antwerp, aux côtés d'autres membres éminents tels que le politicien N-VA Philippe Muyters, le PDG de Port d'Anvers-Bruges Jacques Vandermeiren et l'entrepreneur Jürgen Ingels.