Les Diables bientôt sans De Bruyne et Lukaku : "Ils doivent prendre leur décision..."

La Belgique sort d'un Euro très décevant et devra préparer l'avenir. L'avenir, justement, de plusieurs cadres est incertain.

On l'a encore vu lors de cet Euro : la Belgique dépend encore très fort de ses cadres, et surtout de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku.

Les deux vétérans du noyau n'ont pas évolué au niveau attendu. Leur aventure en équipe nationale pourrait bientôt prendre fin.

Selon le consultant de la RTBF Alexandre Teklak, leur présence dans le groupe lors des prochains rendez-vous sera primordial.

"Ils doivent prendre des décisions. Romelu (Lukaku) est dans une forme de mutisme pour le moment, De Bruyne va être en période de réflexion, il y a des chances que Vertonghen arrête, quid de Witsel…", a-t-il déclaré.

"Il y a quand même un écart important entre des joueurs cadres, phares, comme De Bruyne et Lukaku, et des jeunes joueurs qui ont encore besoin de points de repère. À mon avis, il faut encore assurer quelques années avec certains cadres de l’équipe nationale."