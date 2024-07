C'est fait : un ancien entraîneur "flop" du Club de Bruges va remplacer Vincent Kompany au Bayern !

Burnley a été relégué en Championship après une saison décevante. Une saison à la suite de laquelle Vincent Kompany a quitté les Clarets, pour rejoindre le Bayern Munich.

Burnley s'est donc cherché un nouvel entraîneur, et a mis du temps avant de se décider. Comme pressenti il y a quelques semaines, c'est finalement... un ancien de Pro League qui va tenter de remonter le club en Premier League.

Selon les dires du journaliste belge Sacha Tavolieri, l'affaire est même déjà entendue. C'est bien Scott Parker, l'ex-entraîneur "flop" du Club de Bruges qui a été désigné.

Parker était l'entraîneur du Club Bruges début 2023, mais il a été licencié après seulement deux mois, après un bilan de douze points sur trente en championnat. Son dernier match était la défaite 5-1 contre Benfica.

🟣🔵 It has been scheduled that Scott Parker visited the Training Camp of #BurnleyFC today. Aim’s to meet players and employees and go through the usual formalities before signing.

✅ Done deal. #twitterclarets pic.twitter.com/JrP6bTuqnY