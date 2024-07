Un ancien du Standard fait son retour en Belgique trois ans plus tard

Laurent Jans est de retour en Jupiler Pro League. L'ancien du Standard retourne à Beveren.

Le latéral droit luxembourgeois, également recordman de sélections avec 104 capes, fait son retour dans son ancien club. Laurent Jans a déjà joué trois saisons au Freethiel, après être arrivé en 2015 en provenance du CS Fola Esch au Luxembourg.

Jans a à l'époque disputé un total de 108 matchs, marquant trois buts et délivrant neuf passes décisives. Il a été élu deux fois Joueur de l'Année. Après trois saisons réussies sous le maillot du SK Beveren, Jans est parti en 2018 au FC Metz en France.

Son aventure en Ligue 2 a duré une saison, après quoi il a été prêté au SC Paderborn. Au sein du club allemand, il s'est imposé comme un titulaire en Bundesliga. Lors de la saison 2020/21, Jans est revenu en Belgique, direction le Standard de Liège où il a notamment participé à l'Europa League.

Après un an en Belgique, Jans quittait les Rouches pour le Sparta Rotterdam en Eredivisie. Il a ensuite joué deux saisons au SV Waldhof Mannheim en Allemagne, où il était un titulaire indiscutable.

Le directeur général Bob Peeters est ravi du retour de Jans : "Avec Laurent Jans, le SK Beveren recrute avant tout quelqu'un doté de nombreuses qualités sur le terrain. Un latéral droit avec du volume, de la détermination et une envie d'attaquer. De plus, Laurent est un gagnant qui ne renonce jamais et qui mène toujours le combat. Il connaît le club en profondeur, il a même été capitaine ici. En plus de ses atouts sur le terrain, il nous apportera beaucoup en termes de leadership, de détermination et d'expérience dans le vestiaire."