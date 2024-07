Score de tennis entre le RC Lens de Will Still et une équipe de D1A en match amical



Photo: © photonews

Les lignes offensives se sont amusées entre le RC Lens et Courtrai. Les Kerels en ont planté trois aux Artésiens... mais en ont concédé six ! Après une "semaine d'entraînement intense" (sic.), le RC Lens de Will Still disputait une rencontre amicale face au KV Courtrai, ce samedi. L'équipe artésienne, avec Hervé Koffi dans ses cages pendant la première moitié de la rencontre, a remporté le premier des quatre quart-temps de 25 minutes sur le score de 1-0, avant de voir la rencontre s'emballer. Égalisation de Fossum pour le KVK, nouveau but de Lens avant la mi-temps. 2-1 pour les Sang & Or après 50 minutes. Courtrai met trois buts à Lens... mais en prend six ! La formation française remporte le troisième quart-temps 2-1, pour mener 4-2 à 25 minutes du terme. Un but de Kadri avait remis les Courtraisiens dans le match. 2-1 encore lors des vingt-cinq dernières minutes et un but d'Abdoulaye Sissako pour Courtrai, pour donner à cette partie amicale les allures d'un score de tennis : 6-3 pour le RC Lens ! 📝Na 4x25 minuten eindigt de oefenwedstrijd op Lens in 6-3.



⚽️Fossum, Kadri & Sissako scoorden de rood-witte doelpunten. #LENKVK 🔴⚪️ pic.twitter.com/kfuwBeUuO6 — KV Kortrijk (@kvkofficieel) July 6, 2024



