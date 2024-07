📷 Fini les ballons, bonjour le crocodile gonflable : l'heure est au repos pour Kevin De Bruyne après une deuxième partie de saison bien chargée

Les Diables Rouges sont rentrés à la maison plus tôt que prévu après un Euro décevant. Kevin De Bruyne a décidé de partir en vacances après une longue saison, et prend du bon temps du côté d'Ibiza.

L'Euro des Diables Rouges s'est terminé plus tôt que prévu. Après un bilan de 4 sur 9 en phase de groupes contre la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine, l'élimination inévitable est arrivée contre la France en huitièmes de finale.

Kevin De Bruyne a réalisé un tournoi solide, mais après une saison très longue, il doit également être content de pouvoir profiter de vacances bien méritées.

En compagnie de son épouse Michèle Lacroix, il profite du soleil sur la plage à Ibiza. Le média anglais The Sun a rassemblé quelques photos de ses vacances. On le voit s'amuser avec un crocodile gonflable et jongler avec le ballon sur la plage.