John Textor s'offre un grand talent et l'envoie dans un club étonnant de l'Eagle Football Group

Thiago Almada devait quitter Atlanta pour rejoindre l'Olympique Lyonnais, mais il va finalement faire une escale dans un autre club du Eagle Group. Le talentueux argentin va évoluer... à Botafogo.

Thiago Almada (23 ans) faisait sensation en MLS avec Atlanta United (12 buts et 16 assists la saison passée en championnat). De quoi décrocher un transfert en direction de l'Europe... du moins le croyait-on.

Almada va en effet rejoindre le Eagle Football Group de John Textor, et à terme l'Olympique Lyonnnais... mais il va d'abord faire une escale au Brésil. Atlanta a annoncé le départ de son meneur de jeu en direction de Botafogo.

Le club de MLS annonce que Thiago Almada rejoint l'Eagle Group pour "un montant record" qui n'est pas précisé mais doit donc être supérieur aux 24 millions d'euros dépensés par Newcastle United pour Miguel Almiron, en 2019.

Sauf grosse surprise, Thiago Almada, champion du monde avec l'Argentine en 2022 (il avait joué 6 minutes lors du troisième match de poules de l'Albiceleste), ne s'éternisera pas à Botafogo et devrait rejoindre l'Olympique Lyonnais dès janvier 2025.

Grand talent, l'Argentin était estimé à 27 millions d'euros sur Transfermarkt. Il aura inscrit 26 buts et délivré 24 passes décisives en 83 matchs pour Atlanta United, et est l'un des joueurs les plus prometteurs du continent américain.