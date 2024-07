Les premiers mots de Scott Parker sur sa nomination à Burnley : "Remettre des valeurs fondamentales est la plus grande tâche"

Scott Parker est officiellement le remplaçant de Vincent Kompany à Burnley. L'ancien entraîneur du Club de Bruges s'est exprimé pour la première fois sur le site officiel des Clarets.

C'est désormais officiel, Scott Parker est le nouvel entraîneur de Burnley. L'ancien coach "flop" du Club de Bruges, qui n'avait passé que quelques semaines sur le banc du Jan Breydel, succède donc à Vincent Kompany.

Un choix qui a suscité pas mal d'interrogations en Angleterre. Outre-Manche, les mauvaises performances du FCB sous Scott Parker ont évidemment été suivies.

Sur le site officiel des Clarets, le nouveau T1 a livré une première interview, dans laquelle il mentionne le chemin qu'il compte emprunter pour permettre à Burnley de retrouver la Premier League.

Les ingrédients de Scott Parker suffisants pour remonter Burnley ?

"Premièrement, il faut savoir que sur 24 équipes, seules trois termineront heureuses à la fin de la saison. Les chiffres sont donc contre vous, mais il y a certains ingrédients que j'ai appris durant mes vingt années de joueur et mes trois années d'entraîneur que je dois installer dans ce club."

"Nous pouvons parler de tactique et de philosophie, mais nous devons avant tout avoir des valeurs fondamentales en tant qu'équipe et c'est la tâche la plus importante ici. Ce qui compte maintenant, c'est que je puisse apporter toute l'expérience et les connaissances de mon passé à Burnley."