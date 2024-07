L'Espagne renverse la France et est en finale de l'Euro, Lamine Yamal porté en triomphe !

La France et l'Espagne se rencontraient ce mardi soir en demi-finales de l'Euro. C'est la Roja qui a pris le meilleur sur les Bleus et qui jouera la finale de la compétition.

Bien que les deux pays soient deux énormes nations du football, le duel semblait quelque peu déséquilibré. L'Espagne a impressionné depuis le début de l'Euro, tandis que la France n'avait pas encore marqué un seul but dans le jeu.

Pourtant, ce sont les Bleus qui ont pris l'avantage. Sur un centre de Mbappé, Kolo Muani reprend de la tête et trompe Unai Simon (0-1, 6e).

Mais l'Espagne ne tremble pas et secoue énormément la défense française. D'un coup de génie, Lamine Yamal fait exploser le stade et trompe Mike Maignan d'une frappe de loin stratosphérique (1-1, 21e).

La France souffre, et encaisse un deuxième but dans la foulée. Olmo réalise un très beau geste dans le rectangle et force Koundé à pousser le ballon dans ses propres filets (2-1, 26e).

Les hommes de Didier Deschamps doivent désormais revenir dans le match, mais se heurtent à une équipe d'Espagne extrêmement solide. La plus grosse occasion dans cette première mi-temps est pour la Roja, avec une frappe de Fabian Ruiz.

Le pressing espagnol reste très fort en seconde mi-temps, mettant la France en continuelle difficulté. La France tente via Mbappé, à nouveau pas dans un très beau jour. Le second acte est très serré, sans grosse occasion. Theo Hernandez frappe au-dessus, tandis que Mbappé manque le cadre dans les dernières minutes.

C'est fait : l'Espagne est en finale de l'Euro et jouera face au vainqueur de Pays-Bas - Angleterre. La France aura des regrets, et sort sans jamais avoir vraiment impressionné.