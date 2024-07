Un taulier de Pro League pourrait tourner le dos au Club de Bruges et à Genk pour signer...au Pays de Galles

Courtrai s'est maintenu in extremis cette saison en Pro League. Une nouvelle saison très compliquée, qui devrait mener au départ d'Abdelkahar Kadri.

Le milieu de terrain algérien a des envies de départ depuis plusieurs mercatos. Si Courtrai était parvenu à le garder l'été passé, cela devrait être impossible lors de cette fenêtre estivale.

Kadri dispose en effet d'un bon de sortie. Le Club de Bruges, mais également le KRC Genk avaient déjà fait part de leur intérêt.

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, le club gallois de Cardiff City serait également très intéressé par le joueur de 24 ans.

L'entourage du joueur et le président de Cardiff se seraient rencontrés le week-end dernier. Cependant, l'intention actuelle de Kadri serait de ne pas rejoindre le club de Championship.

🔴⚪️ Infos #KVKortrijk :

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Cardiff City has a confirmed interest for Abdelkahar Kadri. Meeting happened last week-end with player side and #CardiffCity’s chairman in order to understand the intention from the Welsh club. Kadri’s priority isn’t Cardiff even if the appointment… pic.twitter.com/9JFvj30ZF8