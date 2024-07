📷 Étonnant : Koen Casteels et... Thibaut Courtois aperçus en pleine conversation !

Ce sont des images étonnantes qui nous viennent d'Espagne. Lors d'une soirée à Ibiza, de nombreux Diables Rouges se sont retrouvés, dont... Thibaut Courtois.

Ce mercredi soir, à l'Ushuaïa Beach Hotel d'Ibiza, se tenait la soirée Tomorrowland Presents, liée au fameux festival de musiques électroniques belge, et où les célèbres DJ Like Mike et Dimitri Vegas se sont produits.

Pour l'occasion, de nombreux Diables Rouges encore en vacances étaient présents : Arthur Theate, Zeno Debast, Leandro Trossard et Koen Casteels ont notamment été aperçus. Mais un autre invité de marque était également de la partie.

Cet invité de marque, c'était... Thibaut Courtois. Le gardien de but du Real Madrid a fait la fête et il y a fort à parier qu'il a discuté avec plusieurs de ses coéquipiers en équipe nationale. Des images le montrent même en discussion avec Koen Casteels.

🇪🇸📸 | Certains Diables Rouges comme Arthur Theate ou encore Zeno Debast étaient présents au TomorrowLand Presents à Ibiza afin d’assister au show de Dimitri Vegas et Like Mike 🎭



Koen Casteels a d’ailleurs été aperçu en train de discuter avec… Thibaut Courtois



(@HLN_BE) pic.twitter.com/9Et0MNvkBB — Belgian Players 🇧🇪 (@BelgianPlayers) July 11, 2024

On ignore combien de temps les deux hommes ont échangé, et on ignore même globalement quelles sont leurs relations, eux qui se connaissent et cotoient depuis le tout début de leur carrière à Genk. Peut-être Courtois a-t-il félicité son homologue pour son bel Euro 2024.

Koen Casteels, durant l'Euro, a en effet fait en bonne partie oublier Thibaut Courtois grâce à des performances trois étoiles, malheureusement insuffisantes pour aller au-delà des 8e de finale de la compétition. Mais on sait aussi que la fédération n'a pas fermé la porte à un retour de Courtois une fois le tournoi terminé...