Officiel : Sergio Gomez quitte Manchester City... et Anderlecht se frotte les mains

Sergio Gomez avait quitté Anderlecht en 2022 pour 15 millions d'euros, un transfert déjà particulièrement lucratif pour le très talentueux latéral espagnol arrivé un an plus tôt du Borussia Dortmund. Après avoir éclos au RSCA sous la houlette de Vincent Kompany, Gomez espérait suivre la même progression sous Pep Guardiola.

Mais en deux saisons, Gomez n'aura disputé que 38 matchs pour Manchester City (2 passes décisives), et à 23 ans, il a décidé d'aller chercher du temps de jeu ailleurs.

Sergio Gomez has departed City and completed a permanent move to Real Sociedad.



All the best, Sergio! 🩵