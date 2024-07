"Le temps de la revanche !" : le message très humoristique d'un journal...écossais avant Espagne - Angleterre

Ce dimanche, c'est la finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Angleterre. Le journal écossais The National a clairement choisi son camp...

Le journal appelle en effet l'Espagne à battre l'Angleterre en finale, afin d'éviter que les Écossais n'aient à écouter éternellement la chanson anglaise "It's coming home".

Le titre provocateur "le temps de la revanche !", qui figure en une de ce 13 juillet, souligne le désir écossais que l'Espagne batte l'Angleterre, mettant ainsi un terme aux revendications des Anglais.

The National donne également aux Espagnols une motivation supplémentaire en soulignant le comportement des touristes anglais sur les plages espagnoles, mettant en avant les différences culturelles et le manque de respect pour la langue espagnole.

"Chaque été, les Anglais envahissent vos plages, boivent de la bière et sèment le désordre. Ils mangent de la nourriture frite pour le petit-déjeuner, au lieu de savourer votre délicieuse cuisine. Ils prennent leur retraite dans vos villages et profitent de vos services publics."

Alors que les Anglais et les Écossais aiment se taquiner historiquement, The National va plus loin en utilisant la participation de l'Espagne en finale comme un moyen de revanche. Reste à savoir si l'Espagne répondra à cet appel ce dimanche...