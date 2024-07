🎥 Belges en MLS : Christian Benteke et Dante Vanzeir décisifs, Brecht Dejaegere savoure, Hugo Cuypers muet

Malgré la Copa America, le championnat de MLS suit son cours avec des Belges en action. Il s'agit de Christian Benteke (DC United), Brecht Dejaegere (Charlotte), Dante Vanzeir (New York Red Bulls) et Hugo Cuypers (Chicago Fire).

Samedi soir, quatre Belges étaient actifs en Major League Soccer (MLS).

Capitaine, Christian Benteke et DC United se sont imposés 2-1 à domicile face à Nashville. Cristian Dajome (51e et 55e) a effacé l'ouverture du score de Tyler Boyd (19e) avec un doublé en début de seconde période. Le Belge, deuxième au classement des buteurs avec 14 buts, n'a pas trouvé le chemin des filets mais a délivré une passe décisive de la tête sur le premier but de Dajome. Le Colombien a ensuite offert la victoire aux siens d'une superbe frappe lucarne.

Charlotte, avec Brecht Dejaegere (qui a débuté remplaçant), a également célébré une belle victoire (1-3) en déplacement chez le leader de la conférence Cincinnati.

Les Chicago Fire et Hugo Cuypers se sont contentés d'un match nul et vierge contre New York City à domicile. Le Limbourgeois a joué tout le match et a déjà planté neuf roses cette saison.

Enfin, Dante Vanzeir a délivré une passe décisive pour l'unique but des New York Red Bulls (inscrit par Lewis Morgan) à Colorado. Après un but contre son camp de Sean Nealis juste après l'heure de jeu, le match se terminait sur le score de 1-1. Vanzeir a été remplacé à sept minutes du terme.

Vanzeir et les Red Bulls occupent la quatrième place du classement de la Conférence Est. Les Charlotte de Dejaegere sont au contact à deux rangs derrière. DC United (12e) et Chicago Fire (14e) campent toujours dans les profondeurs du classement et pourraient manquer le train des Play-Offs.