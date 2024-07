Un Messi blessé et en larmes, mais l'Argentine remporte la Copa America

L'Argentine se succède à elle-même. Après son titre en 2021, l'Albiceleste a remporté sa seconde Copa America consécutive, en battant cette nuit la Colombie au terme des prolongations (1-0) malgré la sortie sur blessure de Lionel Messi, en larmes, après l'heure de jeu.

L'une des images marquantes de la soirée aura donc été ces larmes de Messi, sorti blessé durant ce qui restera sa dernière finale de Copa America. L'octuple Ballon d'Or a dû regarder du banc de touche ses coéquipiers finir le travail.

Lionel Messi was emotional after subbing off with an injury in the Copa América final 💔 pic.twitter.com/K0sM2oXwCW