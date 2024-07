Vers une vente record pour un club de Pro League, qui va toucher 4 fois la valeur estimée d'un joueur

STVV peut se frotter les mains. Zion Suzuki, arrivé il y a un an seulement contre 4 millions d'euros, va partir pour une somme record.

Que restera-t-il de Saint-Trond la saison prochaine ? Les Canaris ont fait sensation en 2023-2024 mais suite au départ de Thorsten Fink, ce sont de nombreux joueurs qui quittent le Stayen.

Après Matte Smet et Jarne Steuckers partis à Genk, Aboubakary Koita parti à l'AEK ou encore Eric Bocart parti à Stoke City, c'est comme prévu Zion Suzuki (21 ans) qui va décrocher son transfert.

Suzuki était arrivé en août 2023 des Urawa Reds, alors qu'il était convoité par de grands clubs tels que Manchester United. Rapidement, le jeune japonais s'est imposé comme l'un des gardiens de but à suivre en Pro League.

Il était rapidement devenu clair que Saint-Trond ne serait qu'une étape intermédiaire pour Zion Suzuki, international japonais (10 caps) et fort suivi à l'étranger. Son successeur potentiel, Leo Kobuko (23 ans), est d'ailleurs déjà arrivé au Stayen.

Selon les informations du journaliste italien Guglielmo Trupo, Suzuki devrait désormais rejoindre Parme, en Serie A. Et pour un sacré montant : le Japonais devrait rapporter 10 millions d'euros à STVV, soit plus de deux fois la somme déboursée (4 millions) et... quatre fois sa valeur marchande estimée sur Transfermarkt !

Ce sera un transfert record pour le club trudonnaire, devant Takehiro Tomiyasu parti pour 7 millions d'euros au FC Bologne. On espère une carrière comparable à celle de l'actuel joueur d'Arsenal pour Zion Suzuki.