Officiel : fils et petit-fils de deux figures cultes d'Angleterre, il foulera les pelouses de Pro League la saison prochaine

D'Margio Wright-Phillips s'est réengagé avec le Beerschot. L'attaquant anglais a contribué à la montée des Rats en D1A.

Petits-fils de Ian Wright (179 buts en Premier League sous le maillot d'Arsenal), fils de Shaun Wright-Philipps (315 matchs de Premier League au compteur, dont une bonne partie à Chelsea et à Manchester City), D'Margio Wright-Phillips semblait prédestiné à une carrière de joueur pro.

Dès son plus jeune âge, l'ailier droit a d'ailleurs été formé à Manchester City, fréquentant le centre de formation des Cityzens jusque chez les U23.

Mais il a ensuite connu des difficultés à Stoke City. Les Potters l'ont donc prêté au Beerschot en janvier dernier. A Anvers, l'attaquant de 22 ans s'est montré convaincant : d'abord réserviste, il s'est imposé comme titulaire en finissant la saison en force (4 buts et 1 assist).

Le Beerschot veut confirmer en D1A, Wright-Phlipps aussi

Cet été, Wright-Philipps n'est pas retourné à Stoke : son contrat y a pris fin, il était donc un joueur libre. Le Beerschot a trouvé un accord pour le faire revenir gratuitement.

"C'était important pour moi de continuer à travailler avec l'entraîneur Dirk Kuyt et le staff qui était là la saison dernière. J'ai beaucoup appris au cours de cette courte période la saison dernière. Je veux maintenant poursuivre ce processus" déclare-t-il dans le communiqué officiel.

Un retour qui ravit Kuyt : "Il a prouvé sa valeur la saison dernière et a marqué des buts cruciaux dans la course au titre en Challenger Pro League. Il peut également jouer à plusieurs postes et renforce ainsi notre noyau. Nous sommes impatients de grandir avec lui jusqu’au niveau supérieur".