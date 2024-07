Une grande première dans l'Histoire de l'arbitrage belge : voici pourquoi la Supercoupe entre Bruges et l'Union vaudra le détour

Le 20 juillet prochain, le Club de Bruges et l'Union SG s'affronteront lors de la Supercoupe. Ce match sera le théâtre d'une grande première dans l'arbitrage en Belgique.

La Pro League a des idées intéressantes en vue de la saison prochaine et souhaite les tester lors de la Supercoupe. La saison dernière, le VAR a concentré beaucoup de débats et de frustrations Le Departement des arbitres ne veut clairement plus voir cela. C'est pourquoi le téléspectateur à domicile sera désormais mieux informé des décisions du VAR.

"En collaboration avec DAZN, la communication entre le VAR et le réalisateur sera améliorée, afin qu'il / elle - et donc aussi les téléspectateurs à domicile - sachent ce que le VAR analyse", déclare l'ARBH.

Lors de la Supercoupe, nous verrons ainsi également les mêmes images que celles affichées sur l'écran de la VAR. "De plus, lors de la Supercoupe entre le Club Bruges et l'Union Saint-Gilloise, les images du VAR qui sont montrées à l'arbitre sur l'écran de la VAR seront également diffusées à la télévision."

"Après la Supercoupe, une évaluation sera faite, et il sera décidé si cette nouveauté sera également introduite dans la compétition régulière", continue le communiqué.

Mais ce n'est pas tout. Selon Het Laatste Nieuws, l'arbitre Bram Van Driessche portera une caméra corporelle lors de la Supercoupe. De cette manière, les fans pourraient vivre de plus près ce que voit et fait un arbitre.